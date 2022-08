Journée la plus chaude : on suffoque au camping

De l’ombre à tout prix ou de l’eau. Dans ce camping au pied du mont Ventoux, en plein après-midi, vous trouverez les vacanciers dans la piscine ou dans un hamac. Un couple de Vendée a choisi l’ombre de leur auvent pour passer les heures les plus chaudes de la journée, avec leur bouteille d’eau. Heureusement qu’il y a un peu d’air. Il ne fait que 34 degrés à Villes-sur-Auzon. Mais la canicule dure depuis trois jours dans le Vaucluse et les organismes sont fatigués. Alors, Bénédicte Koslowski, la propriétaire du camping 4 étoiles “Les Verguettes”, veille sur ses campeurs. Magalie et Yannick ont tout prévu sous la tente. D’ailleurs, il n’y a plus de frigo disponible à la location. Ils ont tous été pris d’assaut. Un peu plus loin, dans un camping-car sans climatisation, Rita, sa propriétaire, commence à ouvrir les fenêtres pour préparer la nuit. Il ne reste donc plus qu’à se rafraîchir encore une fois. Certains ont même choisi de passer la journée dans la piscine à 29 degrés. C’est aussi cela, les vacances au camping. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba