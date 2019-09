Journées du patrimoine : la sécurité renforcée

Les Journées du patrimoine vont-elles pouvoir se dérouler sans incident le samedi 21 et dimanche 22 septembre ? De nombreuses manifestations sont prévues, notamment celle des Gilets jaunes. Les autorités craignent également la présence massive de black blocs. Certains monuments resteront donc fermés. Et pour visiter certains autres, il faudra montrer patte blanche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.