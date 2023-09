Journées du patrimoine : laissez-vous surprendre !

La scène semble irréelle. Sous le regard du public, le funambule Nathan Paulin s'élance et parcourt plus de 100 mètres dans la nef du musée d'Orsay, à 25 mètres au-dessus du sol et des statues. Avec lui, une dizaine d'acrobates défient les lois de gravité. C’est la même poésie, dans les jardins du Palais-Royal, où des artistes se sont emparés des toits du ministère de la Culture, le temps du week-end des 16 et 17 septembre 2023. Pendant les journées du patrimoine, un autre palais, celui de l'Élysée, reste incontournable. Pour les visiteurs de cette année, l'entrée en musique est digne des réceptions officielles. De la salle du Conseil des ministres, au salon de réception, en passant par le bureau du président, partout, ce sont les mêmes réactions d’exaltation. Mais aujourd'hui, d'autres trésors sont dévoilés : les cadeaux offerts au chef de l'État lors de voyages officiels, comme un sabre de Mongolie orné de pierres, des sculptures en laiton offertes par le président camerounais, ou des bateaux de pêcheurs du Vanuatu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Pellerin