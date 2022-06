Jubilé de la reine Elizabeth II : Londres en ébullition

La reine Elizabeth II a traversé deux siècles et a passé plus de 25 000 jours à la tête du Royaume-Uni. Elle a connu Winston Churchill, les Beatles et les Sex Pistols. Et elle est la première monarque britannique à célébrer son jubilé de platine. Elles ont déjà installé leurs tentes depuis deux jours. Bien décidées à voir la reine en vrai, elles campent aux pieds de Buckingham pour ne rien manquer de la cérémonie du jubilé. "Personne ne sera devant nous, on est juste derrière les barrières. On va voir tout ce qui va se passer", assure l'une d'entre elles. À part les Anglais bien sûr, le jubilé de la reine attire les touristes du monde entier comme des Américains, des Canadiens et des Français. "Je suis heureux d'être là avec des milliers d'autres personnes, tout simplement pour voir ce moment unique", avoue un Français déjà sur place. À 200 km du palais de Buckingham, les pilotes se sont entraînés. Jeudi, 70 appareils survoleront le balcon. Avions, hélicoptères de l'armée... Leur feuille de vol est réglée comme du papier à musique. En plus de la famille royale au balcon et des spectateurs sur place, des millions de personnes à travers le monde suivront l'événement sur leurs écrans. TF1 | Reportage E. Stern, E. Barbazanges, C. Dubrul