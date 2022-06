Jubilé de la reine Elizabeth II : TF1 à l'heure londonienne !

Demain matin, Denis Brogniart vous emmène dans les rues du centre de Londres à bord d'un bus impérial de 1958, aux couleur de la reine d'Angleterre et de TF1. Le Tower Bridge est l'une des spécificités de Londres. Demain à chaque arrêt, il accueillera des invités, des Anglais, des Français... Il y aura notamment Antony Williams, l'un des peintres de la reine et qui l'a ôtoyée personnellement. Denis sera également avec la personne qui a gagné le grand concours du plus beau pudding de ce jubilé. Parmi les Français, il y aura un coiffeur, un boulanger, un pâtissier et un ancien médaillé olympique, Stéphan Caron. TF1 | Duplex D. Brogniart