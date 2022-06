Jubilé de la reine : ils vont défiler pour Elizabeth II

Leur célèbre chapeau en peau d'ours vissé sur le crâne ajusté au poil, les soldats de l'Irish Guards ouvriront la grande parade militaire jeudi. Ils ont répété douze fois leur partition. Pour un jeune capitaine sollicité par le 20h TF1, il s'agit de son premier défilé d'une telle ampleur. Ils l'ont assuré à notre correspondante que pour la reine, ils quitteront leurs tenues d'entraînement. Pour les répétitions, pas question de salir sa veste. Mais jeudi, ils seront bien en uniforme rouge. Ils seront alors 1 400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens pour la parade. Depuis des semaines, les participants des 800 événements du jubilé s'entraînent. Armés de leur poche à douille géante, des acrobates rejouent la préparation du gâteau de la reine lors de son mariage en 1947. Dimanche, avec 10 000 autres artistes, ils paraderont dans Londres, rejouant les grands moments de la vie d'Elizabeth II. Nettement plus solennelle, la chorale royale, The Bach choir, se chauffe la voix. Parmi les chanteuses, il y a même une Française, Londonienne d'adoption. Être vu par la reine, un espoir certainement partagé par les milliers de participants au jubilé de platine. TF1 | Reportage M. Guiheux, É.Stern, L. Barbazanges