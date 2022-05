Jubilé de la Reine : le Londres d'Elizabeth lI

En plein cœur de Londres, au premier abord, une rue comme une autre, sauf que la Reine y est née le 21 avril 1926. Un bâtiment qui s'y trouve, appartenait à ses grands-parents. Et les choses ont bien changé depuis 96 ans et la naissance de la Reine, parce que cet immeuble accueille désormais un restaurant chinois. Pour revenir sur son lieu de naissance, elle pourra désormais prendre l'Elizabeth line. Une ligne de métro à son nom, inaugurée la semaine dernière par sa majesté en personne. De notre côté, c'est à bord du taxi de David Rouland, un taxi guide français, que nous allons découvrir les lieux qui ont marqué son règne. Sous le regard d'Elizabeth II, nous nous sommes lancés sur la voie royale. Premier arrêt, le palais de Kensington, derrière ces arbres. Mais au moment de se garer, un convoi officiel passe. À l'arrière d'une des voitures, se dessine la silhouette d'une femme vêtue de blanc. Avons-nous eu la chance de voir la Reine ? Il est impossible de l'affirmer. Mais elle était bien en déplacement dans le quartier ce jour-là. A-t-elle fait un arrêt au palais de Kensington ? C'est dans cet endroit que vivent, ou ont vécu certains membres de la famille royale. Et ce ne sont pas toujours des bons souvenirs. "La princesse Diana a par exemple habité ici au Kensington Palace, avec le prince Charles, la sœur de la Reine, Margaret. Et on a maintenant William et Kate et leur famille, avec Georges, Louis et Charlotte", rappelle David Rouland.