Jubilé d’Elizabeth II : demandez le programme !

Pendant que la reine Elizabeth s'affiche en bonne forme lundi au traditionnel spectacle des fleurs de Chelsea à Londres, le reste de la capitale est en effervescence. Des répétitions s'enchaînent pour célébrer ses 70 ans de règne. C'est le plus long de l'histoire britannique. Quatre jours de fête qui débuteront par une parade militaire le 2 juin 2022. En tout 1 200 soldats, 240 cheveux et un défilé aérien passeront sur l'avenue emblématique du Mall, devant le palais de Buckingham, sous le regard de la famille royale qui ne sera pas au complet. La reine a choisi d'écarter le prince Andrew, accusé d'agression sexuelle, mais aussi le prince Harry et son épouse Meghan. L'enfant terrible de la monarchie est invité au jubilé, mais interdit d'accès au balcon pour la photo de famille. Soigner l'image de la monarchie avec des symboles. Le vendredi 3 juin, la messe de Thanksgiving ne se tiendra pas à l'abbaye de Westminster, mais dans la cathédrale Saint-Paul, là où Diana et le prince Charles s'étaient mariés en juillet 1981. Le week-end du 4 et 5 juin, pique-nique et dégustation de thé sont prévus dans les parcs et jardins. Un concert aura lieu devant 22 000 personnes à Buckingham. Le Royaume-Uni a même choisi de rendre ces quatre jours de jubilé fériés pour que tous les Britanniques participent à la fête. T F1 | Reportage I. Bornacin, O. Santicchi, J.F. Drouillet.