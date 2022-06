Jubilé d’Elizabeth II : un week-end royal pour les touristes français

L’hymne britannique, on s’y attendait. Mais la Marseillaise entonnée par des Anglaises lors du jubilé de la reine, qui l’aurait cru. Certainement pas les nombreux Français dans la foule, venus de tout l’Hexagone pour l’événement. La parade militaire, le défilé aérien, une famille alsacienne n’aurait manqué ça pour rien au monde, quitte à rater l’école. Et qui dit jubilé, dit tenu adapté. Les accessoires, l'avion, l’hôtel... Le jubilé, c’est un sacré budget. Une mère et sa fille, par exemple, ont déboursé 600 euros pour les trois jours. Une somme mise de côté en renonçant à certaines dépenses au cours de l’année. Comme elles, des Parisiennes avaient tout fait pour être là, et elles ne sont pas déçues du spectacle. À la fin du défilé, nous avons retrouvé notre famille alsacienne à l’heure du pique-nique. Un moment de répit avant de repartir vibrer au rythme du jubilé. Ces trois jours seront aussi l’occasion de visiter les musées et les plus beaux quartiers de Londres, un programme royal. TF1 | Reportage J.Cressens, R. Reverdy