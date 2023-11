Jugé pour conflits d'intérêts : que risque Éric Dupond-Moretti ?

Éric Dupond-Moretti veut réserver sa première prise de parole au juge pour se défendre. Que lui reproche-t-on ? Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir utilisé sa fonction pour régler ses comptes avec quatre magistrats, auxquels il a eu à faire, lorsqu'il était avocat. Il clame son innocence contre ces accusations. Pour ces soupçons de conflits d'intérêts, il en court jusqu'à cinq ans de prison et 500 000 euros d'amende. Sa peine pourrait également être accompagnée d'une inéligibilité et d'une interdiction d'exercer toutes fonctions publiques. La décision sera prise la semaine prochaine, par la Cour de justice de la République, chargée de juger les ministres pour leurs actes, dans l'exercice de leurs fonctions. Elle est composée de trois magistrats et de douze députés et sénateurs, dont sept issus de l'opposition. Reste-t-il ministre pendant le procès ? Oui, mais son agenda sera allégé, pour les prochains jours. À la table du conseil des ministres, il sera excusé et au Parlement, ses collègues pourront le remplacer sur ses dossiers. En cas de condamnation, en revanche, la Première ministre a déjà rappelé la règle, il devra quitter son poste au gouvernement. TF1 | Reportage M. Desmoulins, A. Guillet, M. Jouvenet