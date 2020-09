Juliette Gréco : mort d'une icône de la chanson française

Juliette Gréco, celle qu'on appelait la muse de Saint-Germain-des-Prés, s'est éteinte ce mercredi à l'âge de 93 ans. Elle fut à la fois chanteuse, actrice, et bien plus que cela, un symbole de la période d'insouciance et de liberté de l'après-guerre. Elle avait côtoyé les plus grands. En avril 2015, la chanteuse s'était lancée dans une tournée d'adieu au Printemps de Bourges, avant de donner en février un dernier concert exceptionnel dans l'écrin des galeries du Louvre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.