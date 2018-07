Jun, la petite ville espagnole gérée via les réseaux sociaux

En Espagne, une ville a ouvert ses portes aux réseaux sociaux, plus particulièrement à Twitter. Elle fait passer par cette plateforme les services municipaux. Et pour cause, là-bas, deux personnes sur trois possèdent un compte. Pour le maire de la ville, José Antonio Rodríguez, l'idée est de faciliter la relation entre habitants et municipalité dans tous les domaines. Mais, est-ce que ça améliore vraiment la vie des gens ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.