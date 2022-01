Jura : la vallée mystérieuse

Les montagnes du Jura sont protégées, admirées et encore bien gardées. Ce joyau situé à la frontière franco-suisse fait la fierté des deux pays. Sur les crêtes du Val-de-Travers, ce photographe nous guide jusqu'au lieu mythique de la vallée. Il faut marcher cinq kilomètres contre la force du vent pour finalement atteindre cet impressionnant cirque rocheux. Des parois calcaires, un ravin qui s'étend sur 1 400 mètres. Le creux du vent est né de l'érosion de l'eau et de la glace il y a des millions d'années. Cette réserve naturelle abrite des animaux sauvages que le froid polaire nous empêche d'observer ce jour-là. Dans la forêt du Val-de-Travers, se cache aussi la légendaire absinthe. Surnommée la fée verte, elle a été créée ici. Accusée de rendre fous ceux qui en buvaient, elle est interdite en 1910 et ce pendant près d'un siècle. Ce qui n'empêchait pas les habitants d'en fabriquer clandestinement. Dans ces fontaines, les distillateurs avaient ensuite pour coutume de cacher une bouteille pour ceux qui passeraient par là. Sous les combles de la distillerie familiale, voici le dernier séchoir d'époque encore en fonction. De l'absinthe, mais aussi des fenouils ou de l'anis vert. Au total, 10 plantes sont mélangées avec de l'eau et de l'alcool, selon une recette de famille. Si la fée verte est devenue légale en 2005, tout a commencé pendant la prohibition dans sa salle de bain. La vallée s'explore aussi à travers ces galeries souterraines. Pendant près de deux siècles, des mineurs ont extrait deux millions de tonnes d'asphalte. L'exploitation a cessé en 1986, mais depuis, on continue de cuire le jambon dans l'asphalte. Une spécialité que les mineurs cuisinaient même les jours de fête. Après avoir cuit quatre heures dans son jus à 180°C, le jambon est dégusté au Café des mines. Nous rejoignons maintenant la station de la Robella. Objectif : atteindre le sommet du Chasseron à 1 600 mètres d'altitude. Et le paysage donne de bonnes raisons de se dépasser. Sur les derniers mètres, le vent souffle si violemment qu'il faut faire front avant que le soleil ne nous signale le moment tant espéré. Un panorama exceptionnel qui va du Ballon d'Alsace jusqu'au sommet du Mont Blanc, en passant par le massif jurassien. Une nature imposante que l'on admire en toute humilité. T F1 | Reportage S. Agi, T. Gathy