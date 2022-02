Jura : l'arche de Noe polaire

Première lueur du jour, il faut nourrir les bisons d'Europe, et mieux vaut rester à distance. Sur dix hectares, le parc concentre douze espèces qui cohabitent comme les daims et les chevaux tarpans, originaires de Russie. À l'origine, Gilles n'est pas éleveur, mais électromécanicien à Besançon. En 1986, il arrive dans la région avec sa femme Claudia et leurs trois chiens du Groenland. De là est née l'idée de créer un parc polaire il y a plus de vingt ans avec des espèces issues des régions les plus froides du globe. Et le pari fonctionne. Chaque année, 40 000 visiteurs viennent contempler ces animaux peu communs. Tout près des cerfs, on aperçoit les yack, emblématiques des montagnes de l'Himalaya ou encore les rennes de Laponie. Cet animal préhistorique a côtoyé les mammouths et survécu à la dernière période glaciale. Son poil est réparti en deux couches. Il peut résister à des températures négatives assez extrêmes. L'autre intérêt de ce parc est de sauvegarder des espèces en voie d'extinction dans leur milieu naturel. Certains animaux sont accueillis pendant plusieurs années avant d'être relâchés. Cette année, le parc polaire devrait voir un projet de longue date se concrétiser avec l'arrivée très attendue d'un couple de louveteaux arctiques. TF1 | Reportage S. Agi - T. Gathy