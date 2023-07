Jus, colas, limonades... Les prix vont-ils baisser ?

Des prix qui grimpent, nos boissons estivales n'y échappent pas non plus depuis un an. Les eaux minérales et gazeuses ont pris 9%. Pire encore pour les sodas et recettes sucrées avec 12% de hausse. Où en est-on aujourd'hui ? Ce lundi matin, l'entreprise Coca-Cola nous a fièrement ouvert les portes de son usine pour nous faire part de sa récente opération commerciale. François Gay-Bellile, président-directeur général de Coca-Cola Europacific Partners France, explique qu'ils vont appliquer, à partir du 1er août jusqu'au 31 octobre, une réduction de 10%. Cette baisse ne s’applique pas sur tous les produits de la marque, mais uniquement le Coca-Cola sans sucre, vendu en grosses bouteilles. Les bouteilles de Coca-Cola de 1,25 litre par exemple, verront leur prix passer d'un euro et 50 centimes à un euro et 35 centimes en moyenne. Mais pourquoi ne pas avoir baissé le prix de tous les produits, y compris les versions sucrées les plus vendues ? Selon lui, ils n'ont pas eu de réduction significative et le prix du sucre continue à augmenter. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Leproux, K. Yousfi, V. Abellaneda