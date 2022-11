Jus de fruit : pourquoi la consommation baisse

Nul besoin d'aller bien loin dans ce supermarché pour comprendre ce qui vous fait bouder, il s'agit du jus de fruit. Jugé trop sucré, il faut dire qu'un verre de 250 ml contient l'équivalent de quatre morceaux de sucre, autant qu'un soda. Le Nutri-Score est d'ailleurs bien souvent C, voire D et même E. La conséquence est que le jus de fruit ne se distingue plus des autres boissons sucrées. Les ventes sont en recul, alors que les sodas, thés glacés et boissons énergisantes gagnent du terrain. Mais cela ne suffit pas à expliquer ce désamour, c'est aussi une question de prix. Chez ce fabricant dans l'Oise, le jus d'orange est trois fois plus cher qu'un soda. Car on ne produit pas un soda comme on produit un jus. Certains de ses clients auraient aussi changé leurs habitudes de consommation. Alors comment inverser la tendance ? Cet autre industriel réagit avec d'autres recettes moins sucrées, grâce à un nouvel ingrédient. Il s'agit de l'eau de coco, qui réduit le taux de sucre du jus de fruits de 30%. Une stratégie qui semble gagnante. Alors que la vente de la marque était en chute libre depuis quatre ans, elles sont de nouveau en hausse de 2% ces douze derniers mois. TF1 | Reportage V. Dépret, E. Binet, J. Roux