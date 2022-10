Jusqu'à 208 km/h : Cuba balayée par l'ouragan Ian

Des rafales à plus de 200 km/h. Et ce n'est qu'un début, plus de téléphone, plus d'électricité par endroits. Dans certaines maisons, l'eau est montée jusqu'à la taille. D'autres résidents ont été évacués, comme 50 000 personnes dans le pays. Mais là encore, ils ne sont pas à l'abri. "On a été transféré de pièces en pièces parce que les conditions s'empiraient les fenêtres se sont brisés", témoigne une dame. La priorité pour les autorités : protéger les récoltes et les stocks de nourriture. Le reportage en tête de cet article montre à quoi ressemble l'ouragan Ian depuis l'espace. À chaque instant, il devient un peu plus fort. C'est vers la Floride qu'il se dirige désormais. Des rafales de 225 km/h sont attendues, alors chacun se barricade comme il peut. "C'est vraiment compliqué de savoir à quel moment on va partir. On a des sacs de sable et toutes sortes de barrières anti-inondation. On va les installer maintenant", dit un homme. À la Nasa, la nouvelle fusée lunaire rentre dans le hangar. C'est trop dangereux. L'ouragan devait atteindre les côtes américaines mercredi. TF1 | Reportage F. De Juvigny, T. Gippet