Jusqu'à -42 °C : froid polaire sur les Grandes Plaines

Que ce soit dans les Grandes Plaines ou dans les petits villages, comme Hamburg, dans l'Iowa, 700 âmes, ou encore dans les grandes villes, Omaha, dans le Nebraska, 500 000 habitants, le froid et la neige figent tout. Dans les rues du centre-ville, il n'y a personne pour affronter ce froid polaire. Il n'y a personne à part quelques fidèles de la cathédrale de la Trinité. Le dimanche, l'endroit est habituellement bondé. Ils ne sont, au matin de ce dimanche 14 janvier, que quelques-uns. Mais l'église est bien organisée, même si la météo perturbe quand même le bon déroulement de la messe. Notre voiture n'a même pas pu démarrer dans ces conditions. Le reportage se fera à pied et nous sommes bien seuls sur les trottoirs d'Omaha. Moins de 24 °C à Omaha, c'est moins 35 °C en ressenti. Cela veut dire qu'on essaie de limiter au maximum le temps passé à l'extérieur, car dès que vous sortez, vous êtes saisi par le froid aux extrémités malgré les doubles paires de gants, de chaussettes, malgré les chaufferettes et malgré la quintuple épaisseur de vêtements, obligatoires. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon