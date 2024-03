Jusqu’à 62°C ressentis : le Brésil écrasé par la chaleur

Il est difficile de distinguer le sable sur la plage de Rio de Janeiro (Brésil), noire de monde, transformée en oasis dans une ville fournaise. La température enregistrée ces derniers jours est de 42°C, mais la température ressentie est de 62,3°C, un record. Les habitants suffoquent et s’inquiètent. Ce sont des chaleurs extrêmes liées au réchauffement climatique et une température ressentie qui explose à cause de l’absence de vent et d’un taux d'humidité élevé. La population qui en pâtit le plus est celle des quartiers pauvres, à l'ouest de la ville, qui n'a pas assez d’eau pour prendre une douche tous les jours et parfois pas assez pour boire. Ce mardi 19 mars, la température a légèrement baissé, soit 32°C enregistrés, et 41°C ressentis. Mais il est difficile de se réjouir pour autant. Ce sont des conditions dangereuses, notamment pour les plus vulnérables. Un homme est déshydraté, il doit être hospitalisé. Une fois la nuit tombée, les plages sont de nouveau prises d’assaut par les Cariocas qui peinent à trouver le sommeil, alors qu’il fait encore 30°C. TF1 | Reportage S. Chevallereau, I. Piponiot, H. Grenouilleau