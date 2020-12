Jusqu'à 80 cm de neige en Auvergne : perturbation sur les routes

Surpris par la neige en fin de journée, des chauffeurs routiers sont restés bloqués dans la Tauves. Ils ne savent pas s'ils pourront repartir. La côte est trop importante et glissante. Ils risquent de s'embourber. "Je prie pour qu'on puisse avancer un peu pour éviter de dormir là. Mais plus on va monter, plus ça va être compliqué", explique Guillaume Ganne. Malgré les passages fréquents des déneigeuses, l'accès à certaines stations reste très difficile. Au Mont-Dore, les vacanciers ont dû s'arrêter pour s'équiper, et deux habitants ont dû s'improviser agents de la circulation. Tous se sont laissé surprendre par la quantité de neige tombée depuis hier sur le massif du Sancy, jusqu'à 80 centimètres d'épaisseur par endroits. Pour monter, les automobilistes n'ont donc plus le choix : il faut mettre les chaînes, parfois avec un peu de difficulté. Dès ce matin, de nombreux sont ceux qui se sont retrouvés coincés sur les petites routes, peu déneigées contrairement aux grands axes. La solidarité, là encore, s'est organisée spontanément.