Jusqu'à deux mètres d'eau : l'heure du nettoyage dans la Somme

Ils ont pompé toute la journée pour évacuer les litres de pluie qui ont inondé le parking et pénétré le magasin de bricolage "Bricomarché" à Friville-Escarbotin, dans la Somme. Dans ce commerce, l'ouverture a été reportée de quelques heures, le temps de tout nettoyer. Aucune victime, mais beaucoup de dégâts matériels. L'orage a éclaté le dimanche 18 juin, en fin d'après-midi. Sur certaines images amateures, les jardins et les routes de Woincourt, une petite commune de la Somme, ont disparu sous l'eau. Pendant la nuit, l'eau est montée jusqu'à deux mètres devant les habitations. Elle s'est infiltrée dans les caves, emportant des appareils électroménagers. Quentin, un habitant sinistré de Woincourt, avait déjà vécu cette situation. Pour cet épisode orageux d'une rare intensité, les pompiers de la Somme ont reçu plus de 900 appels en trois heures. En cette soirée du lundi 19 juin, le ciel est dégagé, mais de nouveaux orages sont attendus sur les Hauts-de-France, dès demain, le mardi 20 juin, après-midi. TF1 | Reportage M. Debut, M. Fiat, C. Yzerman