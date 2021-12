Jusqu’à quand mon ancien propriétaire peut-il me réclamer une régularisation de charges ? Le 20H vous répond

Au menu du jour : jusqu’à quand mon ancien propriétaire peut-il me réclamer une régularisation de charges ? Mes charges doivent-elles baisser si la gardienne de mon immeuble n'a pas été remplacée après son départ en retraite ? Un propriétaire peut-il me demander de rester au moins six mois en location ? Garance Pardigon répond à ces questions, sur le plateau de Gilles Bouleau, dans la vidéo en tête de cet article. Depuis le début de la crise sanitaire, le JT de TF1 passe chaque soir au crible les interrogations des téléspectateurs dans "Le 20H vous répond". Les questionnements restant nombreux, cette rubrique continuera d'accompagner le public tout au long de cette période. Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à une adresse dédiée : le20Hvousrepond@tf1.fr T F1 | Garance Pardigon