Just Fontaine : disparition d'une légende du foot français

C’est l’homme d’un record qui tient depuis plus de 60 ans. En 1958, lors de la Coupe du monde en Suède, avec l’équipe de France, Just Fontaine entre dans la légende du football. Il était l’attaquant iconique du club de Reims, avec qui il a remporté plusieurs fois le Championnat de France. Il a joué contre le célèbre joueur brésilien Pelé, a côtoyé Ronaldo et Platini, sans jamais perdre de sa modestie. Lors d'une interview, on lui a demandé quelles sont ses qualités personnelles ? “Ça sera aux autres plutôt qu’à moi d’en juger, mais ma première qualité, c’est que j’aime le football” a-t-il répondu. Sa carrière a été courte, des blessures l'ont obligé à raccrocher les crampons à 28 ans. Il commence alors une nouvelle vie en tant qu’entraîneur et commerçant à Toulouse, où il ouvre plusieurs magasins de sport. Ce soir, le monde du football lui rend hommage. Kylian Mbappé avec sa photo et Didier Deschamps avec ces mots «“Justo” est et restera une légende de l'équipe de France.». En sa mémoire, ce week-end, une minute de silence sera observée sur tous les terrains de foot du pays. TF1 | Reportage E. Spertino, S. Millanovoye, A. Tocny