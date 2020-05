Justice : des gestes barrières même à la barre

Les tribunaux vont à nouveau pouvoir siéger. Ils ont tourné au ralenti pendant huit semaines. Entre-temps, les dossiers se sont accumulés. Difficulté supplémentaire, les salles d'audience ont dû s'adapter pour respecter les gestes barrières. À Grenoble, seuls le prévenu, la victime et leurs avocats respectifs peuvent rentrer dans la salle d'audience. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.