Justice des mineurs : Que change la nouvelle ordonnance ?

Chaque année, 64 000 jeunes en moyenne sont visés par une procédure judiciaire, et seuls 2 000 ont moins de 13 ans. La justice des mineurs actuelle est régie par une ordonnance de 1945. De l'avis de tous, elle est obsolète. La nouvelle réforme prévoit que, tout délinquant de moins de 13 ans sera considéré irresponsable de ses actes. Elle prévoit également de réduire les délais de jugement, passé de 18 à 12 mois.