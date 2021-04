Justice : des procès bientôt filmés en France ?

Pour mieux faire connaître les institutions judiciaires, le gouvernement souhaite y faire entrer caméras de façon encadrée. Comme lors du jugement de Klaus Barbie, dans l'un des rares procès filmé en France en 1987. Les conditions seront comme tel : le choix de certaines audiences qu'elle soit civile ou pénale, la diffusion a posteriori après tous les recours ou appels avec l'accord de tous les acteurs (accusé, plaignant ou magistrat). Et en prévoyant un droit à l'oubli. En d'autres termes, au bout de cinq ans, les visages seront floutés et le son modifié. Cependant, selon l'avocat Marshall H. Tanick, ces règles ne sont pas suffisantes. Il approuve totalement l'idée générale, mais redoute les dérives d'une émission à la télévision et les entorses au droit à l'image. Aux États-Unis, depuis plus de 25 ans, de nombreux États utilisent ce système. Dernier en date, le Minnesota, à l'occasion du retentissant procès du policier accusé du meurtre de George Floyd. Et les échanges sont même retransmis au fur et à mesure des heures durant.