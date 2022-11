Justice : des tribunaux au bord de l'épuisement

En pleine audience le 18 octobre dernier, alors qu'elle préside les comparutions immédiates, la juge Marie Truchet est foudroyée par un AVC. À 44 ans, la magistrate faisait l'unanimité. Ses collèges saluent une professionnelle extrêmement impliquée. L'enquête sur les causes de sa mort est toujours en cours. Mais ses collègues en sont persuadés. Son décès est lié à sa condition de travail. Au tribunal de Nanterre, les magistrats dénoncent un manque de moyens. Il faudrait selon eux recruter au moins 70 juges et plus de 100 greffiers pour traiter des dossiers toujours plus nombreux. Illustration cet après-midi dans cette salle d'audience. Alors qu'elle doit juger une dizaine de délits. La juge Mariannig Imbert renvoie l'audience. Elle n'a pas eu le temps de travailler ses dossiers. "Vous avez un seul jour de la semaine pour voir l'équivalent de 30 ou 40 dossiers. C'est tout simplement infaisable", s'est-elle confiée. Certains de ses jugements sont reportés en novembre 2023. En moyenne, il faut entre 1 an et demi et deux ans à Mariannig Imbert pour juger une affaire. Certaines attendront encore plus longtemps. Elle doit désormais choisir les dossiers à traiter en priorité. "On le vit vraiment mal, parce que ce choix, il n'est pas le vôtre. Il est simplement le constat qu'il n'y a plus rien qui va et que ça craque de partout. C'est horrible et ça n'a pas de sens. La justice aujourd'hui, elle n'a pas de sens", a-t-elle déploré. Un constat partagé par de nombreux magistrats en France. Ils seront en grève mardi pour réclamer plus de moyens. TF1 | Reportage J. Cressens, J.F. Drouillet, T. Leroy