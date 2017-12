Justice : Jean-Jacques Urvoas a-t-il violé le secret de l'instruction ?

Selon Le Canard enchaîné, l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas aurait transmis des informations confidentielles à son ami Thierry Solère pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Ce dernier, député des Hauts-de-Seine, faisait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et trafic d'influence. La Cour de justice de la République a été saisie "pour avis" par la Cour de cassation, la plus haute juridiction de France. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.