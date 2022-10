Justine Vayrac : le profil du meurtrier présumé

Lucas L. vivait dans une maison près de Beynat en Corrèze. Accusé du meurtre de Justine Vayrac, le jeune homme, 21 ans, travaillait dans une ferme familiale. Sur sa page Facebook, il partageait son quotidien d'exploitant agricole. Chantal, une voisine de la famille, a du mal à cacher son émotion. "C'est très dur pour tout le monde dans le village, car on aime beaucoup cette famille. Elle est très émue. Deux familles sont détruites. Moi, je n'ai jamais vu de violence de sa part". Un jeune homme sans histoire. C'est ainsi que le décrit, hors caméra, l'entraîneur de son club de foot. Pourtant, certains de ses amis parlent d'un garçon au tempérament impulsif. Expulsé de son lycée à plusieurs reprises pour des bagarres et soupçonné d'avoir mis le feu volontairement à un hangar en 2021. Des faits pour lesquels il n' pas été condamné. "Il avait été mis en examen et placé en détention provisoire jusqu'au 12 avril 2021. Il faisait depuis cette date d'une mesure de contrôle judiciaire dont il respectait les obligations", a rappelé Baptiste Porcher, procureur de la République de Limoges (Haute-Vienne). Présumé innocent, Lucas L. n'a pas expliqué les raisons de son geste au juge d'instruction. Sa personnalité sera un élément clé de l'enquête notamment pour savoir pourquoi ce jeune homme a passé à l'acte, comme l'explique Me Michel Labrousse, avocat de la défense. Quant à l'instruction, elle devrait durer plusieurs mois. TF1 | Reportage B. Guénais, E. Vinzent