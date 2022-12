K. Mbappé - A. Hakimi : l'heure des retrouvailles

D'un côté Kylian Mbappé, attaquant de l'équipe de France. De l'autre, Achraf Hakimi, défenseur marocain. Entre les deux, il y a une solide amitié et une complicité insolite. Ce lien très fort, les deux joueurs le vivent depuis plus d'un an, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est l'histoire de deux inséparables, mais qui vont s'affronter pour une place en finale du Mondial. Sur des images datant du mois de mai, il y a eu comme une prémonition, le duo annonçait déjà le futur duel. Mais sur le terrain, peut-t-on encore surprendre un ami qui vous connait sur le bout des doigts ? Parfois face à un ami, certains joueurs peuvent avoir des états d'âmes. Nés à un mois d'écart en 1998, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi passent leurs temps à se taquiner, y compris pendant le Mondial. Quand le Français célèbre ses buts le pouce sur le nez, c'est un petit clin d'œil à son meilleur copain. Deux joueurs qui partent en vacances ensemble et qui profitent de leur seul jour de congé à Doha, pour se retrouver. La prochaine rencontre est dans deux jours, mais cette fois, il n'y aura peut-être rien d'amical. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires, A. Barrier