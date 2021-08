Kaboul contrôlée par les talibans : le récit de nos envoyés spéciaux

Une semaine déjà que les talibans patrouillent fiers sur leur pick-up dans les rues de Kaboul. Ces nouveaux maîtres de la capitale, les habitants les craignent. En quelques jours, leur vie a déjà tellement changé. Les burqas sont ressortis. Il est recommandé de dissimuler son corps. Les salons de beauté sont fermés. Et sur cette vitrine, les photos des femmes ont même été masquées. Plus d’école, non plus, plus d’université, les talibans les ont fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous avons rendez-vous avec une directrice d’école qui attend, inquiète, chez elle, les décisions des talibans. Des femmes qui se terrent chez elles, pendant que d’autres Afghans se précipitent, eux, pour monter dans un bus plein à craquer. Ces familles sont évacuées et vont prendre un avion militaire. Sur la route de l’aéroport ce lundi après-midi, nous croisons les forces spéciales des talibans créant des tensions et tirent en l’air alors qu’une foule d’Afghans tentent toujours de se diriger vers les portes d'entrée de l’aéroport avec l’espoir de monter dans un avion.