Kaboul : le premier jour sans les Américains raconté par notre reporter

Aujourd'hui, les combattants nous saluent, raconte notre reporter de guerre, Liseron Boudoul. C'est une première, mais pas question de se déconcentrer. L'aéroport leur appartient désormais. "C'est la première fois qu'on peut entrer à l'intérieur de l'aéroport. Il y a un petit peu de tension", témoigne notre reporter. Les talibans empêchent une femme de pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport avec son fils. Elle dit qu'elle veut monter dans un avion, mais il n'y a plus d'avions. L'aéroport ressemble un peu à une zone de guerre avec des véhicules blindés américains renversés, des centaines de douilles au sol. Un chef d'une brigade de talibans, Nori Mohamed, s'avance vers nous, poursuit Liseron Boudoul. "Vous savez les Américains, ils ont détruit des milliers d'armes et beaucoup de matériels de l'aéroport. Il est en si mauvais état qu'il ne fonctionnera pas avant 10 ou 15 jours", indique le chef taliban. Les forces spéciales talibanes ont pris position. Elles vont contrôler l'aéroport 24 heures sur 24, mais tout à coup des tirs retentissent. Ces combattants nous demandent de quitter les lieux. La sécurité y parait encore fragile. Nous nous rendons à Shaheen, un quartier populaire. Esmatullha travaille dans sa boutique d'ordinateur. Les Américains sont partis, lui est heureux. "C'est un jour magnifique. Ce sont les Américains qui ont créé toutes ces tensions et cette insécurité depuis des années. Depuis qu'ils ont envahi notre pays. J'espère que l'émirat islamique va reprendre les choses en main", dit-il. En réalité, le nouvel émirat islamique effraie une grande partie des Kaboulis désormais. Nous rencontrons Andisha dans un café. Elle est étudiante en informatique et complètement terrorisée. "Aujourd'hui, c'est le pire jour de ma vie. Les talibans nous traitent comme des animaux surtout nous les femmes. Moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça sous leur règne. J'ai parfois envie de me suicider. Je n'en peux plus", déplore-t-elle. Comme Andisha, nombreux sont les Kaboulis et surtout les jeunes qui craignent le retour d'un régime brutal, maintenant qu'il n'y a plus de forces étrangères dans le pays.