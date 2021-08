Kaboul : reportage dans la capitale afghane sous haute tension

Une extrême tension a eu lieu ce jeudi dans une zone ultra-sensible de l'aéroport de Kaboul. Les talibans tirent en l'air pour disperser les habitants de Kaboul qui continuent à avancer coûte que coûte par centaines. Ils tentent de monter dans l'un des derniers avions militaires. Ils veulent partir à tout prix avant le départ définitif des troupes américaines le 31 août. Devant notre hôtel où se trouve la presse internationale, des centaines d'Afghans affluent. Ils pensent que nous pouvons les aider à monter dans un avion et nous montrent leurs passeports et leurs documents. "S'il vous plaît, trouvez-moi un moyen de quitter ce pays. Si je reste, ma vie sera un cauchemar", exprime une femme. À côté, les talibans n'apprécient pas que nous discutions avec ces Afghans. On les sent de plus en plus énervés de voir toutes ces personnes qui ne veulent pas rester dans leur nouvel émirat islamique d'Afghanistan. La vie quotidienne est déjà très difficile dans la capitale afghane. En effet, beaucoup d'entreprises sont fermées, mais les banques aussi. Alors, combien de temps Kaboul va-t-elle tenir ainsi ? Sans travail, sans argent, sans gouvernement et dans un contexte d'insécurité totale, tout peut arriver.