Kaboul sous les talibans : reportage au cœur de la capitale afghane

En Afghanistan, les talibans sont partout et surveillent. Alors, les femmes ont mis de côté leurs jupes et leurs jeans depuis dix jours. Elles portent désormais la burqa. D'ailleurs, le seul commerce qui fonctionne bien, c'est la vente de voile intégrée. Sami est propriétaire d'une boutique. Selon lui, toutes les femmes veulent acheter des abayas pour se couvrir le corps. Cela à cause des talibans. Le magasin de costume quant à lui est fermé. Les hommes portent maintenant tous la tunique islamique. Les codes de vie ont changé. Dans une rue, le barbier est encore ouvert. Mais jusqu'à quand ? Un client est très pessimiste. "Il n'y a plus de travail, plus d'argent et maintenant, on voit des familles qui n'arrivent plus à acheter de la nourriture, c'est très grave", a-t-il exprimé. Même malaise, et même inquiétude dans l'un des rares coffee shop encore ouverts. Avant, c'était un lieu très animé pour des jeunes, filles et garçons avec de la musique. Mais le bon temps est terminé, nous ont avoués certains clients. Des jeunes qui n'ont plus d'espoir pour le futur.