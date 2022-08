Kaboul, un an après : le calvaire des Afghanes

Dans une cour, à l'abri des regards, des Afghanes s'entraînent secrètement au taekwondo. Le sport est désormais interdit pour les femmes. Les trois participantes que nous avons rencontrées savent qu'elles peuvent être sévèrement punies si les talibans les découvrent. Ces sportives courageuses font leurs exercices chaque jour mais sans leur entraîneur désormais. "On n'accepte pas qu'on nous interdise notre sport", déclare Donya. Mais très vite, la jeune femme craque. "S'il vous plaît, aidez-nous. Je me sens prisonnière dans la propre maison. J'aimerais tellement poursuivre mon rêve de devenir numéro un de taekwondo", poursuit-elle. Les Afghanes sont privées de sport mais aussi d'enseignement. Les talibans ont fermé les collèges et les lycées pour les filles. Mais plusieurs écoles clandestines ont ouvert dans tout le pays. Autre lieu, autres restrictions. L'université de Kaboul, elle, est contrôlée par le régime fondamentaliste. Ce dernier a décrété que les étudiantes doivent être séparées des garçons et porter le voile noir intégral. TF1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy