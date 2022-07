Kaliningrad : une enclave russe au cœur de l'Union européenne

Coincée entre la Pologne et la Lituanie, c’est une ville russe au calme trompeur ces derniers jours. Kaliningrad, la nouvelle poudrière en Europe, est une enclave isolée du reste de la Russie. Elle est entourée par des pays de l’OTAN. Le chemin de fer qui relie Moscou à ce territoire passe par la Lituanie. Cette dernière a décidé d’appliquer les sanctions européennes, en bloquant les marchandises contenant du charbon, certains métaux et des matériaux de construction. En revanche, il n'y a pas de blocus sur les biens de consommation courante. Les magasins sont pleins. Mais à Kaliningrad, les habitants surveillent l’escalade entre la Russie et la Lituanie. Le Kremlin annonce des représailles, car Kaliningrad est un avant-poste crucial pour la Russie. Elle y stocke une partie de son arsenal nucléaire. La flotte de la baltique mouille dans les eaux de Kaliningrad et c’est pour cela que ce blocage de train de marchandises est une affaire aussi sensible. Il s’agit d’un territoire hautement stratégique pour la Russie. Depuis des années, le Kremlin a fait de cet endroit une forteresse au cœur de l’OTAN. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Garro, M. Merle