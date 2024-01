Kangaroo Island : la renaissance d'une île

C'est l'histoire d'une île qui renaît, Kangaroo Island, au sud de l'Australie. En janvier 2020, 200 000 hectares ont été ravagés par un gigantesque incendie. Quatre ans après, nous voici sur la ferme de Roanna Horbelt. Chaque soir, c'est le rendez-vous des kangourous qui viennent se nourrir, une habitude qu'ils ont prise, notamment, pendant l'incendie. Roanna n'a rien oublié de ces jours où sa maison, encerclée par le feu, est devenue un refuge pour les kangourous. Durant près d'un mois, elle les a nourris dans son jardin, mais surtout dans les forêts alentour brûlées. Avec son compagnon, ils ont distribué près de 18 tonnes de nourriture. En janvier 2020, c'est tout le sud de l'Australie qui est en proie aux flammes. Kangaroo Island a brûlé sans relâche durant près d'un mois. L'incendie a ravagé la moitié de l'île et 97 % du parc Flinders Chase où Alison Buck est ranger. Il faut être sûr de ne pas disséminer de mauvaises herbes sur le sentier du plus grand parc national de l'île où il reste encore des traces du feu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage L. Huré, F. Larrey