Karim Benzema: enfin la consécration ?

À la Une des journaux, comme dans vos pronostics, son sacre ne fait plus aucun doute. Karim Benzema, 34 ans, c’est l’histoire d’un immense talent et d’une trajectoire faite de coup d’éclat, mais aussi de polémique. De Bron, la ville qui a vu ses premiers pas sur un terrain de football, au Real de Madrid, l’un des plus grands clubs du monde, le Français a tout gagné. Il a eu 18 saisons au plus haut niveau et n’a eu aucun carton rouge, mais en dehors, il a une image écornée, une condamnation dans une affaire de chantage à la sextape et des déclarations maladroites, notamment lorsque Didier Deschamps ne le sélectionne plus. Privé des Bleus pendant cinq ans, il est à nouveau incontournable aujourd’hui. Cette année, il est le meilleur buteur français de tous les temps. “Ballon d’or, comme je dis depuis tout petit, c'est un rêve, un rêve qui se rapproche”, a-t-il expliqué. Seuls quatre joueurs français ont eu le Ballon d’or. Karim Benzema n’en a jamais été aussi proche. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, D. Pires