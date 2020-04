Karine Lacombe : "Le Covidplasm est un essai qui va évaluer l'efficacité de la transfusion de plasma hyperémiant à des personnes malades"

En collaboration avec l'Établissement français du sang ainsi que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP) de Paris lancera mardi une étude clinique nommée Covidplasm. La professeure Karine Lacombe nous explique que "le Covidplasm est un essai qui va évaluer l'efficacité de la transfusion de plasma hyperémiant à des personnes malades". "On va prélever ce plasma chez des personnes guéries et on va le transfuser à des personnes malades, qui n'ont pas encore développé des anticorps", a-t-elle ajouté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.