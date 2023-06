Karine Pialle : ses enfants témoignent

C'est un frère et une sœur unis dans la douleur. Thomas et Éva-Louise n'ont pas le même père, mais c'est bien leur mère à tous les deux, Karine, qui a été tuée par son mari Michel Pialle. Depuis ses aveux, leur fille Éva-Louise attend cette confrontation, faire face les yeux dans les yeux à celui qu'elle ne peut plus appeler Papa. Il y a trois mois, Michel Pialle annonce aux enfants que leur mère a disparu volontairement, en pleine journée. Mais pour eux, cette version n'est pas crédible. Les enfants de Karine Pialle vont aider les enquêteurs. Éva-Louise va défendre publiquement son père et faire semblant de croire à ses mensonges pour le mettre en confiance et le pousser à la faute. Puis, elle va partager toutes les incohérences avec les enquêteurs. Ils vont travailler sans relâche jusqu'à interpeller Michel Pialle. En garde à vue, il avoue avoir tué Karine et guide les enquêteurs dans les bois où il a déposé son corps. Mais il parle d'un accident. Un mensonge de plus pour les enfants. À travers leurs témoignages, les enfants de Karine veulent aujourd'hui s'adresser à toutes les femmes victimes de violence. Dans l'attente de son procès, Michel Pialle reste présumé innocent. Une marche blanche aura lieu samedi à Maché en Vendée, dans le village du couple. TF1 | Reportage M. Bajac, P. Véron, D. Riquois