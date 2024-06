Kate en majesté : la princesse apparaît au balcon pour l'anniversaire du roi

Une photo de famille au complet. Sur le balcon de Buckingham, c'est le bouquet final d’une journée de retrouvailles, entre la princesse de Galles et le peuple britannique. Après six mois d’absence, ce sourire met du baume au cœur. Inquiets pour sa santé, depuis l'annonce de son cancer, les Britanniques n'ont d'yeux que pour elle et sa frêle silhouette. Sa présence est annoncée à la dernière minute, vendredi 14 juin. Sur les réseaux sociaux, la princesse dit faire de bons progrès, mais comme toute personne suivant une chimiothérapie le sait, il y a des bons et des mauvais jours. Des progrès qui lui permettent ce samedi 15 juin, matin, d'assister à la parade militaire, aux premières loges. Il s’agit d’une cérémonie dans la plus pure tradition, en l'honneur de l’anniversaire du roi et en présence du prince William. Comme toujours, le petit dernier trouve le temps long. L'espièglerie du prince Louis, âgé de six ans, et la complicité avec sa mère attendrissent les Britanniques. La princesse de Galles dit espérer participer à quelque engagement public pendant l'été, alors que son traitement doit se poursuivre pendant plusieurs mois encore. TF1 | Reportage E. Lefebvre, É. Stern, A. Prugnaud