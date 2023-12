Kayak : sensation glacée

À cet instant, renoncer n'est plus une option. Face à lui, c'est le vertige d'une cascade de glace et une chute libre de 20 mètres. À 32 ans, Aniol Serrasolses, aventurier espagnol, vient de réaliser son rêve le plus fou, celui de la plus grande descente de cascade de glace jamais enregistrée. Pour réaliser cette prouesse, il s'est lancé dans une expédition de l'extrême avec toute une équipe. Au total, ce sont près de 36 heures de voyage en mer pour atteindre l'archipel norvégien de Svalbard, l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. À bord de son kayak, il a filmé l'étendue glacée de l'Arctique, affronté ses crevasses et ses imprévisibles rivières d'eau vive. "Le plus incroyable pour moi, c'était cette impression de légèreté, comme si j'étais en lévitation au-dessus de l'eau", affirme ce kayakiste de l'extrême. Coup de pagaie après coup de pagaie, les paysages, d'une beauté à couper le souffle, défilent sous ses yeux, jusqu'à la cascade de glace. Il s'agit du point d'orgue d'un périple de quatre jours. C'est le souvenir d'une vie, même pour cet habitué des défis sportifs les plus fous. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko