Kendji Girac blessé par balle : les zones d'ombre

Il n'y a plus de caravanes, mais encore beaucoup de questions à Biscarrosse (Landes). Dans la matinée, les gens du voyage ont levé le camp, quittant l'endroit où Kendji Girac a été blessé par balle au thorax. Depuis, il a été opéré. Son manager donne ce mardi soir de ses nouvelles. En arrivant à l'hôpital, Kendji Girac avait indiqué brièvement aux enquêteurs s'être blessé par accident sans donner plus de précisions. Dès que son état de santé le permettra, l'artiste sera auditionné. Pour l'instant, il est difficile de faire la lumière sur les circonstances exactes du tir. Les premiers témoignages recueillis sur place sont confus selon le parquet. La campagne et les proches de l'artiste ont également été entendus. Hier, lundi, les gendarmes ont inspecté la zone minutieusement. Ils ont réalisé des prélèvements. Ils espèrent faire parler l'arme. Sur indication de la famille de Kendji Girac, elle a été retrouvée, abandonnée, à proximité du camp. Il s'agit d'un Colt 45. Kendji Girac avait expliqué avoir acheté l'arme la veille dans une brocante, c'est illégal. TF1 | Reportage B. Guenais, L. Merlier, T. Misrachi