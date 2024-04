Kendji Girac : “il a voulu simuler un suicide”

Tout serait parti d'une dispute et de tensions entre Kendji Girac et sa compagne. Confronté aux enquêteurs et aux expertises, le chanteur est revenu sur sa version initiale : ce n'était pas un accident. "C'est volontairement qu'il a inséré le chargeur et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus", a révélé ce jeudi Olivier Jamson, le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Que s'est-il passé à l'intérieur de la caravane ? Selon Kendji Girac, il s'est saisi de l'arme, l'a orientée vers sa poitrine, puis a tiré. Son but, d'après lui, était de faire peur à sa compagne. "Je voulais faire entendre le bruit de la détente à Soraya. Je voulais qu'elle me dise d'arrêter et qu'elle ne parte pas. Il dit : 'j'ai fait quelque chose qui n'est pas moi, qui n'est pas dans mes habitudes'", précise le procureur. Plus de détails dans notre vidéo. Reportage Jeanne Quancard, Tristan Vartanian et Corinne Chevreton