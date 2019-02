Kenya, le pays des roses

Chez nous, les géants de la vente des fleurs en gros préparent la Saint-Valentin. Dans leurs étales, une fleur sur deux vient du Kenya. Cette fête est donc un enjeu de taille pour les fleuristes kényans. Elle représente 60% de la production annuelle du pays. Là-bas, les roses valent une dizaine de centimes d'euros seulement. Elles seront vendues entre 40 centimes et quatre euros la tige dans l'Hexagone. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.