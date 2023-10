Kerlouan : les Seychelles... en Bretagne

Comme un air de petit paradis. Face à son paysage, comment ne pas se transporter à l'autre bout du monde. Seule la température de l'eau nous rappelle où nous sommes. Avec ses kilomètres de sables fins, et surtout le chaos rocheux, Kerlouan, petite commune du nord Finistère, mérite son surnom de "Seychelles bretonne". À Kerlouan, la force des éléments est bien visible. Face aux assauts de la mer, les roches offrent une protection naturelle. Elles abritent un ancien village de paysans, qui étaient aussi pêcheurs. Quelque 80 âmes à son apogée, le site est déserté à la fin des années 70. Certaines chaumières sont devenues des gîtes. Pour les randonneurs du sentier côtier, cette étape est une plongée dans la Bretagne d'époque. Le village est presque réhabilité depuis presque 20 ans et a gardé son authenticité. Le site de Kerlouan compte 120 000 visiteurs chaque année. Mais cette affluence fragilise le littoral. Depuis la création d'un parking, il y a deux ans, les voitures sont éloignées. Les sentiers ont aussi été balisés. Petit à petit, la végétation reprend ses droits. Un coin de paradis fragile où le vent souffle, où la mer s'agite parfois. Même si on y perd en hiver la chaleur des Seychelles, Kerlouan garde sa beauté. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, M. Pirckher, C. Ebrel