Kharkiv : avec les derniers habitants d'une ville dévastée

Cela semble à peine croyable. Il y a encore à Kiev des trains de nuit qui partent vers les zones bombardées. Tout fonctionne y compris le chauffage au charbon de bois. Très peu de personnes nous accompagnent dans ce voyage à part des volontaires de la Croix-Rouge et quelques chefs de cabines. Arrivée à Kharkiv après 11 heures de trains. La ville a été touchée par 67 bombardements la nuit dernière. Un ancien imprimeur nous accompagne. Il s'est habitué au danger. Nous découvrons une ville en grande partie vidée de ses habitants. Et pour cause, tout est calciné dans l'une des rues les plus commerçantes de Kharkiv. Les immeubles sont éventrés. Pourtant, deux employés s'affairent à rétablir les réseaux de communication. Le responsable militaire de la zone affirme que l'armée ukrainienne contrôle toujours la ville. "Les Russes n'arrivent pas à prendre Kharkiv avec leurs armées de terre. C'est pour ça qu'ils nous bombardent sans cesse pour nous faire plier", dit-il. Il semble impossible d'estimer le nombre d'habitants qui vivent encore à Kharkiv. Ils étaient près de 1,5 million avant la guerre, principalement des russophones. L'eau et l'électricité fonctionnent encore, même si certains quartiers sont devenus inhabitables. La répétition des bombardements est impressionnante à Kharkiv. Une rue, par exemple, a été pilonnée pendant les trois premiers jours de mars. Puis, cela a recommencé encore le week-end dernier. Pour les rares habitants qui voudraient rester, la situation est totalement imprévisible. Il reste surtout des hommes dans la deuxième ville ukrainienne. Beaucoup ont mis leurs familles à l'abri dès les premiers combats en ville. Un commando russe a été neutralisé dans une école. Au premier jour des combats, l'établissement est détruit. Les voisins sont partis. La bataille de Kharkiv n'est pas finie. Les troupes russes tentent toujours d'envahir la ville par le nord. TF1 | Reportage B. Christal. C. Souary, R. Roiné