Kharkiv : frappe russe sur un hypermarché

Deux bombes aériennes viennent de tomber sur un hypermarché très fréquenté le samedi. Sur les images de caméra de surveillance, on aperçoit l'explosion et la panique des visiteurs. Un gigantesque incendie se déclare alors dans la partie centrale du bâtiment. Un homme explique aux premiers secouristes où sont les blessés. Mais le magasin est immense, 15 000 mètres carrés de bricolage et d'ameublement. Les pompiers sont arrivés très vite, tout comme le journaliste franco-russe, Cyrille Amoursky. "Vous voyez derrière moi, tout est en train de brûler. Il y avait beaucoup de civils à l'intérieur. Nous savons qu'il y a des victimes, des morts, des blessés. Le bâtiment est en feu. Il y a beaucoup de secouristes et de pompiers sur place", décrit-il tout en filmant avec son téléphone portable. À l'extérieur du bâtiment, un homme témoigne. "Mon collègue et moi, on est tombé. On a heurté le sol, et puis, il y a eu une deuxième explosion. On a été enseveli dans les décombres, complètement recouverts. On a creusé pour essayer de trouver de l'oxygène. Le système incendie s'est mis en marche. On a attrapé quelques personnes et un urgentiste qui faisait ses courses nous a sauvés", raconte-t-il. Selon l'entreprise, deux employés du centre commercial ont été tués et onze autres sont injoignables. D'après le maire de Kharkiv, 200 personnes environ se trouvaient dans le magasin au moment de l'explosion. TF1 | Reportage S. Pinatel