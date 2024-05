Kharkiv sous le feu russe, des habitants obligés de fuir

Un nouveau quartier bombardé. Les pompiers semblent dépassés par les frappes toujours plus intenses. Les Russes se rapprochent et ne sont plus qu'à quelques kilomètres du village. Les habitants fuient en catastrophe. La suite, ils l'ignorent. Signe de la nervosité ukrainienne, au nord de Kharkiv, notre équipe découvre des tranchées en train d'être creusée depuis ce 11 mai matin. Sur place, on voit des fortifications qui sont en train d'être créées. C'est le signe que les Ukrainiens se tiennent prêts en cas d'avancée des troupes russes. Cet après-midi, plusieurs villages sont tombés aux mains des Russes, à une trentaine de kilomètres de Kharkiv. Un objectif stratégique, car c'est la seconde ville du pays reprise aux forces russes, il y a moins de deux ans. Une humiliation pour le Kremlin. Cette offensive intervient au pire moment pour l'Ukraine qui est en manque de combattants et de munitions. Les Russes en profitent. Ces derniers mois, ils multiplient des images triomphantes sur les réseaux sociaux. C'est le cas dans le Donbass pour revendiquer chaque avancée. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Hurel, C. Lefetey