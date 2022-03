Kharkiv sous les bombes : qui sont ceux qui restent

S'aventurer au centre-ville de Kharkiv revient à remonter dans le temps. Comme un air de Deuxième Guerre mondiale, avec le roulement incessant des combats. Ici, on ne croise que des personnes âgées qui refusent de partir. Cet homme fait même des travaux pour se réinstaller chez lui. Quand on voit l'ampleur des dégâts, on pense forcément à la technique de l'armée russe utilisée pendant près de dix ans en Syrie, c'est à dire la destruction des symboles du centre-ville pour faire fuir le plus de populations possibles. Tout n'est pas détruit à Kharkiv, mais le danger est omniprésent, surtout dans les quartiers nord, à portée de l'artillerie russe. Pourtant, il y a encore des civils. L'armée ukrainienne les contrôle, à la recherche d'espions russes. Tenir coûte que coûte, même dans un immeuble éventré comme ici. À 72 ans, cette femme nous fait visiter son appartement au rez-de-chaussée. Elle n'a pas d'abri sous-terrain, mais elle a l'eau courante, l'électricité et ces quelques vivres pour tenir. Dans un sous-sol discret du centre-ville, nous rencontrons enfin des adolescents. Ils ont transformé un café abandonné en boulangerie de fortune. Le pain est réservé à leurs voisins et aux combattants. Les combats font toujours rage au nord, mais depuis trois semaines, Kharkiv refuse de se rendre. T F1 | Reportage B. Christal, R. Roine